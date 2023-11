Bus prallt gegen Tanne: Fahrer schwer verletzt

Mehr zum Thema

Fahrer mutmaßlich eingeschlafen: Schwerer Unfall auf A81 Ein Autofahrer ist möglicherweise am Steuer eingeschlafen und hat so einen schweren Unfall auf der Autobahn 81 bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) verursacht. Der 75-Jährige und seine Beifahrerin seien am Donnerstag mit dem Wagen vermutlich ungebremst in den Auflieger eines Lastwagens gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Beifahrerin im Opel eingeklemmt und schwer verletzt worden.