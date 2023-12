Bus kollidiert mit Pferden: Reiterin abgeworfen und verletzt

Ein Linienbus ist in Grundholzen (Kreis Konstanz) mit zwei Pferde zusammengestoßen. Auf einem der Pferde saß eine 48-jährige Reiterin, die abgeworfen und dadurch schwer verletzt wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde rannten davon.

Nach Angaben der Polizei hatte der 52-jährige Busfahrer aufgrund der Dunkelheit die Pferde zu spät gesehen, trotz Vollbremsung kam es dann zum Zusammenprall. Ob die zwei Pferde und die Reiterin, die auf der Straße unterwegs waren, Reflektoren trugen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Insassen des Busses blieben durch die Vollbremsung unverletzt. Am Bus entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 8000 Euro.

Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die Tierrettung die leicht verletzten Pferde auffinden und einfangen.