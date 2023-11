Bunker-Wand am Platz einer früheren Synagoge beschmiert

Mehr zum Thema

Arbeitsbelastung an Uniklinik Marburg: „Untragbarer Zustand“ Personalmangel ist an vielen Krankenhäusern ein Problem - auch am Uniklinikum in Marburg. Dort kocht der Streit um Arbeitsbelastung jetzt hoch. Der Betriebsrat sieht die Patientenversorgung in Gefahr - die Klinikleitung weist das zurück.

Eierwürfe und Sachbeschädigung: Viele Einsätze an Halloween Eierwürfe, Sachbeschädigungen und ein Angriff mit einer Pfefferpistole: Die Polizei in Hessen hatte an Halloween so manchen Einsatz. Überwiegend handelte es sich um eher harmlose Delikte, wie Polizeisprecherinnen und -sprecher aus verschiedenen Landesteilen am Mittwoch mitteilten.