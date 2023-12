Bundesweiter Vergleich: Viele Zwangsräumungen in Sachsen

Mehr zum Thema

Höhere Lkw-Maut: Kammern fürchten steigende Preise Die Fuhrunternehmen müssen ab Dezember für ihre Fahrten auf Fernstraßen eine höhere Maut entrichten. Das Geld soll in den Erhalt der Straßen und in die Schienenwege der Bahn investiert werden. Die Kammern glauben, dass die Menschen diese Erhöhung zu spüren bekommen.

Frost und mehrere Zentimeter Neuschnee in Sachsen Es bleibt am Sonntag winterlich in Sachsen: Neben Frost und örtlicher Glätte kann es bis zum Nachmittag leicht schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zu drei Zentimeter Neuschnee seien möglich, am Nordrand der Mittelgebirge sogar bis zu sechs Zentimeter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus drei und null Grad, im Bergland bei minus fünf bis minus ein Grad.