Bundesumweltamt eröffnet Informationszentrum in Merseburg

Zug erfasst Pkw: 49-jähriger Autofahrer stirbt In der Altmark hat ein Personenzug an einem halb beschrankten Bahnübergang ein Auto erfasst und mehrere Hundert Meter mitgeschleift. Der Fahrer sei in dem mit dem Triebwagen verkeilten Fahrzeug gestorben, teilte die Polizei in Stendal am Dienstag mit. Der mit 74 Passagieren besetzte Zug sei bei dem Zusammenprall am Montagabend entgleist. Bei dem tödlich verunglückten Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Jerichower Land.