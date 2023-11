Bundestagspräsidentin Bas stellt sich hinter Pau

Mehr zum Thema

11. Februar wäre guter Termin für Wiederholungswahl Für den Fall einer Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin geht Landeswahlleiter Stephan Bröchler von einem Termin in der ersten Februarhälfte aus. Das Bundesverfassungsgericht will am 19. Dezember sein Urteil zu den Pannen bei der Wahl 2021 bekanntgeben, wie das höchste deutsche Gericht am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Wir wissen jetzt zumindest, wann der Verkündungstermin ist und danach dann auch, ob es eine vollständige oder teilweise Wiederholungswahl wird, sagte Bröchler der Deutschen Presse-Agentur. Ein guter Termin - mit wenigen Einschränkungen - wäre der 11. Februar.