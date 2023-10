Bundestag sendet wegen Sturmflut Signal der Anteilnahme

Mehr zum Thema

Brand in Studenten-Gästehaus: Verdacht auf Brandstiftung Großer Schreck am Donnerstagabend in Stralsund: Das Gästehaus der Hochschule brannte. Die Bewohner konnten flüchten. Das Feuer entstand auf an einem Balkon, weshalb wegen Brandstiftung ermittelt wird.