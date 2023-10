Bundestag sendet wegen Sturmflut Signal der Anteilnahme

Mehr zum Thema

Anwohner in Lübeck sichern ihre Häuser mit Hochwasserschotts Rund um die Obertrave in der Lübecker Altstadt ging am Freitag nichts mehr. In den am Ufer gelegenen Straßen stand das Wasser - nach Angaben der Polizei lag der Stand des Hochwassers gegen 9.30 Uhr bei 6,43 Meter. Aber die meisten Hausbesitzer hatten die Eingangstüren mit Schotts und Sandsäcken verbarrikadiert.