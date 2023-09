Bundestag beschließt Förderung für KZ-Gedenkstätten Norden

Der Haushaltausschuss des Bundestages hat am Donnerstag eine Förderung der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing beschlossen. 8,5 Millionen Euro gehen nach Neuengamme für die Neukonzeption von drei der fünf bestehenden Dauerausstellungen. 1,5 Millionen Euro sind für die Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing gedacht.

Um die Erinnerung an das Grauen der NS-Zeit wach zu halten, sollen den Angaben zufolge insgesamt knapp 80 Millionen Euro in Gedenkstätten an ehemaligen Konzentrationslagern und anderen Gedenkorten fließen. Fast zwei Drittel der Summe geht nach Bayern.

Kulturdenkmäler und Orte der Erinnerung an die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus zeigen uns täglich, wozu Hass, Hetze und Ausgrenzung führen können, erklärten die Haushälter der Ampel-Fraktionen Dennis Rohde (SPD), Andreas Audretsch (Grüne) und Otto Fricke (FDP). Gerade in Zeiten, in denen manche unsere Demokratie in Frage stellen, sind diese Orte von großer Bedeutung.