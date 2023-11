Bundesregierung muss Afghanen aus Pakistan rausholen

Mehr zum Thema

21-Jähriger prallt gegen Baum: Verdacht auf Autorennen Ein 21-jähriger Mann ist bei einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Kiel mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Er und der Fahrer eines weiteren Autos seien mit ihren Fahrzeugen in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt mit geschätzt 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen, als der 21-Jährige nach einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Im Anschluss sei sein Auto gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen geprallt und der Fahrer so eingeklemmt worden, dass er von der Feuerwehr habe befreit werden müssen. Der Fahrer des anderen Wagen sei weitergefahren.