Der Plan der Bundesregierung ist klar und intern bereits abgestimmt: Sie wird den Grundfreibetrag und den Kinderfreibetrag stärker anheben als zunächst geplant und so weniger Einkommenssteuer kassieren. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Information aus Koalitions- und Regierungskreisen. Insgesamt gehe es nach früheren Angaben des Finanzministeriums um eine zusätzliche Steuersenkung in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro.

Auch in Zahlen lässt sich das gut deutlich machen! Der Grundfreibetrag – also die Grenze, bis zu der keine Steuern auf ein Einkommen gezahlt werden müssen – soll für das Jahr 2024 von 10.908 auf 11.784 Euro steigen. Ein Plus von etwa 800 Euro! Auch Familien sollen stärker entlastet werden. So wird der Kinderfreibetrag von 6024 auf 6612 Euro angehoben. Gute Nachrichten für Bürger mit geringem Einkommen – und Haushalte mit Kindern!