Bundesratsinitiative zur Krankenhausfinanzierung

Schwarz-Grün: Mit Teil der Sondervermögen Schulden tilgen Bereits jetzt will die Koalition für 2024 eine Haushaltsnotlage feststellen. Ein Teil der Mittel aus Sondervermögen sollen in den Schuldenabbau fließen. Ein neuer Notkredit steht aber schon im Raum.