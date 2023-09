Bundesrat stimmt Hamburger Initiative zum Quartiersparken zu

Mehr zum Thema

Baumaßnahme beim U-Bahnhof soll Verkehrsunfälle reduzieren Während der Hamburger Herbstferien soll der Kreuzungsbereich um den U-Bahnhof Mundsburg (Barmbek-Süd) instand gesetzt werden. Die Baumaßnahmen, die vom 14. bis zum 31. Oktober 2023 dauern werden, sollen zu einer Reduzierung der Unfälle an dem Verkehrsknotenpunkt führen, wie der Senat am Freitag mitteilte. Demnach ergab ein externes Gutachten, dass Verkehrsteilnehmer sich nur sehr schwer innerhalb des Knotenpunktes orientieren können. Vor allem durch fehlerhafte Spurwechsel entstünden an dieser Stelle etwa 180 Unfälle im Jahr.

Tötung einer 55-Jährigen: Sohn als Tatverdächtiger in Klinik Ein 24 Jahre alter Lübecker, der seine Mutter getötet haben soll, wird vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der 24-Jährige war am Donnerstag in der Lübecker Altstadt festgenommen worden. Der leblose Körper seiner 55 Jahre alten Mutter habe im Flur der gemeinsam bewohnten Wohnung in der Altstadt gelegen, heißt es in der Mitteilung. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod der Frau feststellen können.