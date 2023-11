Bundespräsident Steinmeier besucht Siemens Healthineers

Mehr zum Thema

Kronprinz Haakon: Rüstung und Literatur prägen Programm Zwei sehr unterschiedliche Themengebiete prägen den zweiten Tag der Deutschlandreise des norwegischen Kronprinzen Haakon. Der 50-Jährige nimmt am Dienstag in München zunächst an einer Konferenz zum Thema Verteidigung und Rüstung teil, bevor er den Rüstungsproduzenten Krauss-Maffei Wegmann besucht. Am Nachmittag widmet er sich dann beim deutsch-norwegischen Literaturtag einer Leidenschaft seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit. Sie wird jedoch erst in Berlin zur Reisegruppe aus dem hohen Norden stoßen.