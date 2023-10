Bundespräsident Steinmeier besucht Erntedankgottesdienst

Es ist lange Tradition: Zu Erntedank feiert der Bundespräsident mit den Landwirten einen Gottesdienst. In diesem Jahr kommt Frank-Walter Steinmeier in seine Heimat Lippe und bekommt eine Erntekrone.

Mit der traditionellen Übergabe einer Erntekrone an den Bundespräsidenten begehen Landwirte und Kirchenvertreter am Sonntag (11.00 Uhr) im Kreis Lippe den Abschluss der Erntesaison. Frank-Walter Steinmeier feiert mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes, Susanne Schulze Bockeloh, und Vertretern der katholischen sowie evangelischen Kirche in Kalletal einen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Anschließend nimmt der Bundespräsident die Krone entgegen. Geplant ist auch ein Treffen mit Vereinen aus der Region wie dem deutschen Landfrauenverband und der katholischen Landvolkbewegung.