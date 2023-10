Bundespolizeipräsident begleitet 4er-Streife am Hbf Hamburg

Mehr zum Thema

24-Jähriger mit Schüssen vor Shisha-Bar in Hamburg getötet Schüsse im Nordosten Hamburgs: Vor einer Shisha-Bar stirbt ein Mann noch am Tatort. Es wurde gleich mehrfach auf den 24-Jährigen gefeuert. Die Hintergründe der Tat bleiben zunächst unklar.

Hapag-Lloyd-Flaggschiff „Berlin Express“ in Hamburg getauft Die Reederei Hapag-Lloyd hat am Montag im Heimathafen Hamburg ihr neues Flaggschiff, die fast 400 Meter lange Berlin Express getauft. Patin der Zeremonie am Rande der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit war die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender. Mit einer Kapazität von 23.664 20-Fuß-Standardcontainern (TEU) ist das in Südkorea gebaute Schiff der größte Frachter, der jemals unter deutscher Flagge gefahren ist. Selbst die weltweit größten Containerschiffe haben nur einige Hundert TEU mehr Kapazität.