Bundespolizei übt Umgang mit rivalisierenden Fußball-Fans

Mehr zum Thema

650.000 Schaden bei Lkw-Brand auf A24: Sperrung nötig Beim Brand eines Lastwagens auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstag ein Schaden von rund 650.000 Euro entstanden. Die Autobahn musste für eineinhalb Stunden in Richtung Berlin voll gesperrt werden, um das Feuer zu löschen, teilte die Polizei in Ludwigslust mit. Danach sei der Verkehr einspurig an dem Lkw vorbeigeleitet worden.

SPD feiert 25 Jahre Regierungsverantwortung Es gibt wenige Bundesländer, in denen eine Partei über mehr als 20 Jahre hinweg ununterbrochen die Regierungsgeschäfte führt. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist nun 25 Jahre am Ruder - und verdankt dies nach eigener Einschätzung vor allem einem Mann.