Bundespolizei übt Umgang mit rivalisierenden Fußball-Fans

Mehr zum Thema

HSV-Coach in der Englischen Woche: „Jedes Kind träumt davon“ Der HSV ist am Wochenende gegen Magdeburg gefordert. Der enge Terminplan ist ganz zur Freude von Tim Walter, der auch einen Blick in die weiter entfernte Zukunft wagt.

Tschentscher begrüßt neuen Polizeipräsidenten im Rathaus Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat den neuen Polizeipräsidenten Falk Schnabel am Donnerstag im Rathaus begrüßt. Der bisherige Polizeipräsident der Stadt Köln steht seit Mittwoch an der Spitze der Polizei Hamburg. Nun wurde ihm offiziell die Ernennungsurkunde überreicht. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer (63), der im Oktober in den Ruhestand ging.