Bundespolizei: Flughafen ist „kein Hochsicherheitstrakt“

87-Jährige nach schwerem Unfall gestorben Nach einem schweren Verkehrsunfall in Helmstedt ist eine 87-Jährige an ihren lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Die Fußgängerin habe am frühen Sonntagabend trotz hohen Verkehrsaufkommens mit ihrem Rollator eine Straße überquert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei erfasste sie der Wagen eines 52 Jahre alten Autofahrers. Die Seniorin wurde trotz Vollbremsung gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und blieb dann auf der Straße liegen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Im Laufe des Montags starb die Frau im Krankenhaus.

Sieben Verletzte nach angeblichem Gasaustritt Nach einem vermeintlichen Gasleck in Großenkneten im Landkreis Oldenburg sind sieben Menschen ins Krankenhaus gekommen. Am Montagabend hätten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Ahlhorn einen gasähnlichen Geruch bemerkt, der Übelkeit und Kopfschmerzen auslöste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alle Bewohner verließen das Haus, das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr konnte aber keinen Gasaustritt feststellen - und damit auch die Ursache für die Beschwerden nicht.