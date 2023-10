Bundespolizei: Erste Stationäre Grenzkontrollen am Abend

Mehr zum Thema

VW produziert in Zwickau und Dresden wieder im Normalbetrieb Volkswagen produziert seit Montag in Zwickau und Dresden wieder im Normalbetrieb. Wegen schwächelnder Nachfrage war die Produktion seit Anfang Oktober gedrosselt gelaufen. Dazu stand das Band in Dresden zwei Wochen lang still. In Zwickau betraf es eine der beiden Fertigungslinien. Am Montag sei diese wieder im Drei-Schicht-Betrieb gestartet, und in Dresden werde wie zuvor im Ein-Schicht-Betrieb produziert, sagte ein Unternehmenssprecher. Doch werde mit dem Betriebsrat weiter über die künftige Fahrweise verhandelt.