Bundesnetzagentur: Gerechte Verteilung der Stromnetzkosten

Der Ausbau der Ökostrom-Produktion hat für Verbraucher im Norden einen Pferdefuß: Hohe Investitionen in die Einspeisenetze treiben die Strompreise hoch. Nun sollen die Lasten gerechter verteilt werden.

Nach langem Ringen zeichnet sich für Stromkunden im Norden ein Ende der Benachteiligung durch besonders hohe Netzentgelte ab. Die Bundesnetzagentur legte am Freitag in Berlin ein Eckpunktepapier vor, nach dem Haushalte und Unternehmen in Regionen mit einem starken Ausbau von Wind- und Solarstromanlagen entlastet werden sollen. Die dort höheren Kosten für den Netzausbau sollen künftig auf alle Stromverbraucher in Deutschland umgelegt werden.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hannes Damm sprach von einer guten Nachricht für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die angekündigte Reform würden die Netzentgelte im Nordosten künftig voraussichtlich um drei bis vier Cent pro Kilowattstunde sinken. Für einen typischen Haushalt mit vier Personen und einem jährlichen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden bedeutet das eine Ersparnis von etwa 120 Euro - jedes Jahr, rechnete Damm vor.

Unklar ist aber, inwieweit sich diese Reduzierung auch effektiv auf die Stromrechnung niederschlägt. Nach Angaben der IHK in Schwerin haben die regionalen Netzbetreiber für 2024 bereits einen weiteren Anstieg der Netzentgelte angekündigt. Diese sind Bestandteil des Strompreises und machen nach Branchenangaben etwa 20 Prozent aus.

In Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder Brandenburg liegen die Netzentgelte infolge der hohen Investitionen für den Ausbau des Leitungsnetzes zur Einspeisung von Wind- und Sonnenstrom deutlich höher als etwa im Süden Deutschlands. Das hatte auch dazu geführt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Bau neuer Windparks geschwunden ist. Laut Netzagentur betragen die Entgelte in einigen Netzgebieten bis zu 15 Cent je Kilowattstunde. Es gibt auch Regionen, in denen sie unter 5 Cent liegen.

Die Energiewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe, und Investitionen in die Netze kommen allen zugute. Wir wollen eine gerechtere Verteilung der Kosten erreichen, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Die Behörde stellt ihren Vorschlag jetzt zur Diskussion. In einem mehrstufigen Verfahren erarbeitet sie dann die endgültige Regelung. Sie soll frühestens am 1. Januar 2025 in Kraft treten.