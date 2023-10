Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim zweimal in Gladbach zu Gast

Es ist kurios: Zweimal nacheinander tritt der 1. FC Heidenheim nun bei Borussia Mönchengladbach an. Wird der Aufsteiger nach dem Dämpfer gegen Augsburg eine Reaktion zeigen?

Der 1. FC Heidenheim tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum ersten von zwei Duellen binnen drei Tagen bei Borussia Mönchengladbach an. Zunächst ist der Aufsteiger beim Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei den Gladbachern gefordert, am Dienstag geht es in einer Zweitrunden-Begegnung um das Weiterkommen im DFB-Pokal. Der Einsatz von Heidenheims Leistungsträger Jan-Niklas Beste war fraglich, der Offensivspieler war im Training umgeknickt. Nach dem 2:5 gegen den FC Augsburg steht die Defensive des Erstliga-Neulings im Fokus.