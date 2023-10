Bundeskanzler hält Eröffnungsrede bei RWE-Mitarbeiterfest

Mehr zum Thema

GDL-Warnstreik in NRW: Behinderungen am Samstag erwartet Bahnreisende müssen heute ab 02.30 Uhr wegen eines zwölfstündigen Warnstreiks der Gewerkschaft GDL mit Behinderungen vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein rechnen. Das teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit.