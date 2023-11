Bundesgelder zur Forschung zu unerfülltem Kinderwunsch

Mehr zum Thema

Ehepaar verliert bei jahrelangem Betrug über 40.000 Euro Ein Ehepaar in Hartha (Landkreis Mittelsachsen) hat im Rahmen eines jahrelangen Bücherbetrugs mehr als 40.000 Euro verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten die beiden Opfer im Herbst 2021 zwei Lexikotheken veräußern. Dafür habe das Ehepaar zunächst Kontakt zu einem angeblichen Verlagsvertreter gehabt, um sich bei dem Verkauf der Bücher helfen zu lassen. Dieser ließ sich die Bankdaten des Paars geben. Daraufhin habe es Post von einer Bank zu einem abgeschlossenen Kreditvertrag in fünfstelliger Höhe erhalten.