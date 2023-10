Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche IS-Terroristin an

Mehr zum Thema

Neues Beratungsangebot für Kinder von inhaftierten Eltern „Wenn Papa ins Gefängnis muss“ - Projekt „Wellenbrechen“ will Kindern inhaftierter Elternteile in Schleswig-Holstein helfen. Diese litten unter den Konsequenzen der Taten, sagt Justizministerin Kerstin von der Decken.