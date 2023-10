Bundesanwaltschaft fordert hohe Haftstrafen für „Gruppe S.“

Mehr zum Thema

Guirassy-Lauf: Hoeneß sieht keine „One-Man-Show“ beim VfB Trotz des Laufs von Torjäger Serhou Guirassy (27) sieht Trainer Sebastian Hoeneß nicht die Gefahr einer Ein-Mann-Show beim VfB Stuttgart. Vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg stellt der Coach die mannschaftliche Geschlossenheit heraus. Es muss Gesichter geben und das ist auch okay - solange es keine One-Man-Show gibt, sagte Hoeneß zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Aber das sehe ich auch nicht bei uns, obwohl sich viel auf Serhou fokussiert hat. Zehn Tore hat der Angreifer in dieser Saison bereits erzielt.