Bund soll Hälfte der Unterbringung von Flüchtlingen zahlen

Gesundheitsministerin Drese empfiehlt Grippe-Schutzimpfung Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat zu Beginn der Grippesaison dazu aufgerufen, sich gegen die Viruserkrankung impfen zu lassen. Anfang November ist ein sehr guter Zeitpunkt dafür, um optimal geschützt in der Erkältungssaison zu sein, teilte Drese am Freitag in Schwerin mit. Experten gingen davon aus, dass die Influenzaviren in den nächsten Wochen und Monaten wieder aktiver würden.

Schwesig will hälftige Beteiligung des Bundes am D-Ticket Vor Beratungen der Länder mit dem Bund zur Zukunft des Deutschlandtickets beharrt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf einer weiterhin 50-prozentigen Beteiligung des Bundes an den Kosten. Klar ist, wir teilen uns die Kosten hälftig Bund und Länder, also muss auch klar sein, dass, wenn wir Kostensteigerungen haben beim Deutschlandticket, und die haben wir, dass wir uns das weiter auch hälftig teilen, sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Dies sei noch ein offener Punkt.