BUND kritisiert Überlegungen zu Magnetschwebebahn in Berlin

Arbeitsmarkt: Flüchtlinge schneller unterbringen Die Brandenburger Landesregierung will Flüchtlinge mit Hilfe der Arbeitsagentur schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Beide Seiten verständigten sich dazu nach Angaben vom Montag auf mehrere Bausteine. Die Vermittlung in Arbeit erfolge künftig bereits mit einem geringeren Sprachniveau. Arbeitsministerium und Arbeitsagentur riefen dazu auf, Arbeitskräfte auch mit geringen Deutschkenntnissen einzustellen und sie berufsbegleitend zu qualifizieren. Bei den Arbeitgebern sollen Stellen für Praktika und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eingeworben werden. Die Migrantinnen und Migranten sollen intensiver in Jobcentern betreut werden.