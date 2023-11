BUND fordert besseren Herdenschutz gegen Wölfe

Mehr zum Thema

EuGH: „Weingut“-Wein darf auch woanders gekeltert werden Ein Weingut darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auch Wein unter seinem Namen vermarkten, den es in fremden Kelterhäusern presst. Während der Arbeiten dürfe aber nur der namensgebende Weinhersteller die Anlage nutzen. Er müsse den Vorgang leiten sowie eng und ständig überwachen, teilte das höchste EU-Gericht am Donnerstag in Luxemburg mit.

Steckdosen und Wlan in Zügen für Mittelrheinbahn Der Betreiber der Mittelrheinbahn, Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH, hat am Donnerstag modernisierte Züge für die Strecke zwischen Köln und Mainz vorgestellt. In den Fahrzeugen seien mehr Steckdosen und Wlan verfügbar. Außerdem seien die Sitzabstände vergrößert worden, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) mit.