Bund: Eine Million Euro für Lilienthal-Ikareum Anklam

Der Ausbau des Ikareums in der Nikolaikirche in Anklam (Vorpommern-Greifswald) kann nach Angaben des SPD-Bundestagsabgeordneten Erik von Malottki weitergehen. Der Haushaltausschuss des Bundestages bewilligte am Donnerstag mehr als eine Million Euro für die neue Ausstellung des Museums, wie der SPD-Politiker aus Vorpommern mitteilte. Das Geld fließe im Zuge des Bundesförderprogramms Kulturinvest.

Mit dieser anteiligen Bundesförderung werde die Schau unter dem Namen Lilienthal Flying Circus bis Herbst 2025 realisiert. Das Ikareum wird als Museum neue Maßstäbe setzen und weit über die Region hinauswirken, sagte der Bundestagsabgeordnete. Das Ikareum soll das neue Wahrzeichen der Stadt an der Peene werden. Es erinnert an die Anfänge des Flugwesens und Flugpionier Otto Lilienthal (1848-1896), der aus Anklam stammt.

Für ihn gab es bereits ein international anerkanntes Museum. Dieses Museum war jedoch marode, so dass ein Neubau in der ehemaligen Ruine der Nikolaikirche ins Blickfeld kam. Sie stand rund 50 Jahre als Ruine da, der Wiederaufbau begann 2010 mit einem Notdach. Seither wird an der Umsetzung der Museumspläne gearbeitet.