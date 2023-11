Bund der Steuerzahler zu Grundsteuer: „Märchen zerbröselt“

Mehr zum Thema

Haft für Vater von verletztem Kind: Bewährung für Mutter Im Prozess um die Misshandlung eines sechs Monate alten Jungen hat das Landgericht Frankenthal den Vater zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das teilte eine Justizsprecherin am Dienstag mit. Die Mutter erhielt zwei Jahre Haft auf Bewährung, in deren Rahmen sie 200 Sozialstunden ableisten müsse.

