Bund bestellt, Land bezahlt? Gerichtsurteil erwartet

Arbeitsagentur legt Arbeitsmarktdaten für November vor Die schwache Konjunktur und die Klagen der Wirtschaft über anhaltend hohe Energiepreise dämpfen die Erwartungen an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag (10.00 Uhr) gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die Erwerbslosenzahl für November bekannt. In den Monaten zuvor war schon die übliche Herbstbelebung ausgeblieben, Anzeichen für einen Trendwandel hin zum Besseren gab es zuletzt nicht. Im Oktober waren in Mecklenburg-Vorpommern wie schon im Vormonat September etwa 60.500 Menschen als erwerbslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,4 Prozent und damit höher als ein Jahr zuvor. Experten gehen von einer weiterhin verhaltenen Arbeitskräftenachfrage der Firmen aus.

Plädoyers im Prozess um Brand von Flüchtlingsheim Im Prozess um den Brand des Flüchtlingsheims Groß Strömkendorf werden am Donnerstag (09.30 Uhr) die Plädoyers erwartet. Ein Feuerwehrmann muss sich vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Laut Anklage soll er mehrere Brände in der Region gelegt haben, unter anderem an einem als Flüchtlingsheim genutzten Hotel bei Wismar. Dort waren zum Zeitpunkt des Brandes 14 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Verletzt wurde niemand.