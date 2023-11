Büttner bei Wahl zum Vizepräsidenten gescheitert

Mehr zum Thema

Großinvestition liegt im Zeitplan: Richtfest bei Avnet Der Bau des neuen Elektronik-Verteilzentrums von Avnet in Bernburg liegt im Zeitplan, so dass der Standort im Frühjahr 2025 komplett in Betrieb gehen soll. Deutschland sei einer der wichtigsten Märkte für Deutschland, erklärte der Geschäftsführer von Avnet, Phil Gallaher, beim Richtfest des Zentrums am Donnerstag. In der zweiten Jahreshälfte 2024 solle das Logistikzentrum schrittweise in Betrieb genommen werden.