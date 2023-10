Büro für 1300 Mitarbeiter: SAP baut Präsenz in Berlin aus

Mehr zum Thema

Israel-Fahnen abgerissen, verbrannt und mit Eiern beworfen In den vergangenen Tagen sind an mehreren Orten in Baden-Württemberg Israel-Flaggen abgerissen, verschmutzt oder verbrannt worden. Am Wochenende entfernten Unbekannte eine Fahne von einem Fahnenmast am Rathaus in Rheinfelden (Landkreis Lörrach), wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nähe wurden demnach verbrannte Reste der Flagge gefunden.