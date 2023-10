Büro der Beratungsstelle Maneo beschädigt

Mehr zum Thema

Trauer unterm Flutlicht: Hertha arbeitet an Trauerkultur Zweitligist Hertha BSC setzt sich für eine Trauerkultur in Fußball-Vereinen ein. Gemeinsam mit dem Projekt Trauer und Fußball will der Club in den kommenden zwölf Monaten ein innovatives Rahmenkonzept für Trauerarbeit im Vereinskontext, insbesondere für Fans und Mitglieder entwickeln, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Wir haben in den vergangenen Jahren gemerkt, dass es unter unseren Fans das große Bedürfnis gibt, sich auch im Rahmen unserer blau-weißen Familie voneinander zu verabschieden und gemeinsam zu gedenken, wird Donato Melillo, Direktor Fan- & Mitgliederservice bei Hertha BSC, zitiert.