Bürgerschaft berät über Antisemitismus nach Hamas-Angriff

Nach Raubüberfall vier mutmaßliche Täter vor Gericht Wegen eines spektakulären Überfalls müssen sich von heute an vier Männer vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Sie sollen im April 2023 die Produktionshalle einer Bäckerei in Lübeck überfallen und Bargeld in Höhe von mehr als 217.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter zwischen 24 und 35 Jahren gemeinschaftlichen schweren Raub unter Verwendung einer Schusswaffe vor.

CDU-Fraktion: Sicherheitskonzept am Flughafen reicht nicht Als Konsequenz aus der Hamburger Geiselnahme fordert die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft mehr Sicherheit am Flughafen. Nach den vergangenen Störaktionen der Klimakleber, zeigt die Geiselnahme vom Wochenende, dass das aktuelle Sicherheitskonzept des Flughafens nicht ausreichend ist, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dennis Gladiator, am Montag. Es sei dringend zu prüfen, inwieweit die Sicherung der Zufahrten und des Geländes in Form erhöhter Zugangsbeschränkungen und neuer Zäune erhöht werden könne. Die CDU beantragte eigenen Angaben zufolge, dass die Vorfälle am Flughafen im Innenausschuss behandelt werden.

