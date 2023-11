Bürgerinitiativen mit Vorschlag für Inntal-Bahnausbau

Mehr zum Thema

Synodalpräsidentin stimmt auf Einsparungen in der Kirche ein Die Präsidentin der Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern, Annekathrin Preidel, hat die Protestanten im Freistaat auf Einsparungen eingestimmt. Wir müssen unsere Aufwendungen senken, sagte sie am Sonntagabend zum Beginn der Herbsttagung der Landessynode in Amberg. Die Kirchensteuereinnahmen gingen nun auch nominell zurück. Man dürfe nicht auf Kosten kommender Generationen leben, sondern: Wir müssen lernen, loszulassen und zu Dingen auch mal Nein zu sagen.

Neue Ermittlung nach Tötungsdelikt von 1986 Mehr als 37 Jahre nach einem bis heute ungeklärten Tötungsdelikt in Unterfranken setzen die Ermittler auch auf die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst. Am Mittwochabend soll der Fall dort vorgestellt werden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag in Würzburg mitteilte. Womöglich erinnerten sich durch die Sendung Zeugen, die etwas zum Tod der 24-jährigen Eveline Höbler im Januar 1986 sagen können.