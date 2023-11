Generell gilt, dass ihr für die Auszahlung des Bürgergeldes nicht unbedingt ein Konto besitzen müsst. Ihr könnt euch das Geld auch auf ein Konto überweisen lassen, von der ihr nicht der Inhaber seid.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch Bürgergeld per Scheck auszahlen zu lassen. Mit diesem Scheck könnt ihr dann zu jeder Auszahlungsstelle der Deutschen Post oder Postbank gehen und euch das Geld für den jeweiligen Monat bar auszahlen lassen. Doch Vorsicht: Laut Jobcenter entstehen durch diese Auszahlungsmethode Mehrkosten, die euch pauschal von eurem Bürgergeld abgezogen werden. Auch an den Auszahlungsstellen werden noch einmal Gebühren fällig. Je nach Höhe des auszuzahlenden Betrages bis zu 7,50 Euro. Es ist also durchaus sinnvoll, ein Konto zu eröffnen, auf das das Bürgergeld überwiesen wird.

