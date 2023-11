Bürgerentscheid zu geplanter Flüchtlingsunterkunft in Bützow

Rund 6500 stimmberechtigte Einwohner von Bützow (Landkreis Rostock) können am Sonntag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in einem Bürgerentscheid über Pläne zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft entscheiden. Es geht um die Frage, ob die Stadt eigene Flächen und Objekte zur Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge an den Landkreis Rostock verpachten oder verkaufen darf.

Im Raum steht dabei auch, dass Bützow eine Unterkunft für maximal 120 Personen selbst errichtet und dann an den Kreis verpachtet und so eine bisher vom Kreis geplante Unterkunft in Schulnähe vermeiden kann. Das Ergebnis der Abstimmung wird im Laufe des Abends erwartet. Für eine Entscheidung reicht die Mehrheit der gültigen Stimmen, wenn diese Mehrheit mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten beträgt.