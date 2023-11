Bürgerdialog zu Gefängnisneubau im Norden von Halle geplant

Mehr zum Thema

Neue Ehle-Brücke: Freigabe für den Verkehr am Dienstag Die mehr als eine Million Euro teure Brücke über die Ehle in Loburg (Landkreis Jerichower Land) kann für den Verkehr freigegeben werden. Im Laufe des Dienstags sollen nach 16-monatiger Bauzeit Fahrzeuge über die neue Brücke rollen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Samstag mitteilte. Der Ersatzneubau sei das Kernstücke beim Ausbau der Ortsdurchfahrt im Zuge der L55, hieß es. Die aus dem Jahr 1949 stammende alte Brücke konnte wegen starker Beschädigungen nicht instandgesetzt werden.

Bewölktes Herbstwetter in Sachsen-Anhalt Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt vor allem bewölkt und regnerisch. Der Samstag beginnt noch gebietsweise sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung dann zu. Am Abend kann es von Westen her zu Regen kommen. Der DWD warn vor stürmischen Böen im Harzumfeld und orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Harz bei 7 bis 11 Grad.