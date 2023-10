Bürgerbeteiligung kann überraschende Erkenntnisse bringen

Mehr zum Thema

2500 Polizisten gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente Bei den rheinland-pfälzischen Sicherheitskräften werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich rund 1800 Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei und mehr als 660 der Kriminalpolizei in den Ruhestand versetzt werden. Nicht berücksichtigt seien bei dieser Prognose unvorhergesehen Abgänge wegen Dienstunfähigkeit, Entlassungen oder Todesfällen, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mit.

Kein Führerschein, betrunken: Verfahren gegen 26-Jährigen Kein Führerschein, das Auto nicht angemeldet - und dann auch noch angetrunken: Ein 26-Jähriger hat sich bei einer Spritztour in Bingen gleich mehrfach Ärger eingehandelt. Wie die Polizei in einer Mitteilung mit dem vielsagenden Titel Freitag, der 13. für Fahrer in Bingen berichtete, stoppten Beamte am Freitagnachmittag einen Autofahrer, der mit auffälliger Fahrweise und erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits außer Betrieb gesetzt war und über keinen Versicherungsschutz verfügte. Mehr noch: Die angebrachten Kennzeichen waren der Polizei zufolge nie für das Fahrzeug ausgegeben worden.