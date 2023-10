Bürger in Bocholt stimmen für Containerdorf für Geflüchtete

Die Mehrheit der Bürger in Bocholt hat sich für die Errichtung eines Containerdorfs zur Unterbringung von Geflüchteten ausgesprochen. In einem Bürgerentscheid votierten bis Sonntagabend 66 Prozent für die geplanten mobilen Wohneinheiten im Stadtteil Biemenhorst, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag auf Anfrage. Damit könne die Stadt ihr Vorhaben für die Unterbringung von bis zu 250 Personen an dem Standort umsetzten. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 39 Prozent.

Das mobile Containerdorf solle im nächsten Jahr bezugsfertig sein und spätestens Ende 2027 wieder abgebaut werden. Zuvor hatte der WDR über das Votum in der Kommune im westlichen Münsterland berichtet. Nicht überall ist die Zustimmung zu solchen Vorhaben groß. Zuletzt war etwa ein Plan für eine landeseigene Unterkunft in Arnsberg im Sauerland am Widerstand der Bürger gescheitert.

Das Flüchtlingsministerium in NRW sieht hohe Aufnahmebereitschaft und großes Engagement bei Kommunen und in der Bevölkerung für die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden, aber es gebe auch Verunsicherung. Die Politik müsse für Akzeptanz werben und das Gespräch suchen, hieß es jüngst.