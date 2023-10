Bündnis von Kleinstparteien will mit Liste zur Wahl antreten

Mehr zum Thema

Kemmerich soll FDP in den Wahlkampf führen Mit ihm als Spitzenkandidat schaffte es die Thüringer FDP 2019 hauchdünn zurück in den Landtag, dann ließ sich Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten wählen - und trat nach wenigen Tagen zurück. Nun will er seine Partei erneut in den Wahlkampf führen.

Ex-Hallenser Huth köpft Regensburg zum 2:1-Sieg beim HFC Der ehemalige Hallenser Elias Huth hat die sportliche Krise beim Halleschen FC weiter verschärft. Der Stürmer erzielte am Samstag in der 3. Fußball-Liga in der 79. Minute den entscheidenden Treffer beim 2:1 (0:0)-Sieg des SSV Jahn Regensburg beim HFC. Dominic Baumann hatte die Gastgeber vor 5867 Zuschauern mit seinem siebenten Saisontor mit 1:0 in Führung geschossen. Christian Viet (69.) gelang der Ausgleich für die Gäste, die ihren fünften Sieg in Serie feierten. Halle bleibt nach sechs sieglosen Partien als Vorletzter im Tabellenkeller. Der letzte Sieg war den Rot-Weißen am 3. September beim 4:1 (1:1) gegen den SV Sandhausen geglückt.