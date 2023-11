Bündnis plant Großdemo gegen Antisemitismus in Berlin

Mehr zum Thema

Landessportbund weist Rechnungshof-Vorwürfe zurück Der Brandenburger Landessportbund (LSB) hat Vorwürfe des Landesrechnungshofes wegen zu hoher Bezüge der Verbandsspitze zurückgewiesen. Das Sportministerium habe zur Bemessung der Vorstandszulagen ein externes Gutachten erhalten, teilte der LSB am Donnerstag mit. Auch der Tarif des öffentlichen Dienstes sehe entsprechende Zulagen vor, wegen der persönlichen Haftung des Vorstands sei das allerdings schwer vergleichbar. Abgesehen davon bewegt sich die Höhe der LSB-Vorstandsgehälter im Vergleich zu entsprechenden Vorstandsgehältern von Landesunternehmen in Brandenburg im unteren Segment.