Bündnis für weltoffenes Berlin: Klar gegen Antisemitismus

Mehr zum Thema

Propalästinensische Demo und Gegendemonstration vor der FU Dutzende Menschen, darunter Studierende, kamen am Freitagmittag zu einer propalästinensischen Kundgebung vor die Freien Universität (FU) Berlin. Teilnehmer der Kundgebung schwenkten Palästina-Flaggen und hielten Transparente mit der Aufschrift Stop the Genocide und Ceasefire now Stop the war. Die Polizei zählte etwa 160 Teilnehmer.

Wegner: Gemeinsame Linie der Länder bei Migration besonders Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hält die gemeinsame Linie der Ministerpräsidenten bei der Migrationsdebatte für bemerkenswert. Von Bodo Ramelow bis Markus Söder haben sich alle verständigt, sagte Wegner am Freitag in der Potsdamer Staatskanzlei. Das müssen sie erstmal hinkriegen. Alle Regierungschefs seien sich einig, dass dringender Handlungsbedarf bestehe, sagte Wegner vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag.