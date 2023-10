Bündnis Deutschland klagt gegen Präsidentin der Bürgerschaft

Mehr zum Thema

Braunschweiger Filmpreis „Die Europa“ für Cécile de France Mit dem Stargast des Braunschweiger Filmfestivals kommt im November auch immer etwas Glamour nach Niedersachsen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an eine gefragte Schauspielerin.

Autorin Pehnt erhält Großen Preis des Literaturfonds Die Schriftstellerin Annette Pehnt wird dieses Jahr mit dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Jury würdigt damit das Gesamtwerk der Autorin und mit besonderer Hochachtung den jüngsten Roman Die schmutzige Frau, wie der Deutsche Literaturfonds in Darmstadt am Dienstag mitteilte. In diesem neuesten Werk habe sie auf originelle Weise die schriftstellerische Arbeit selbst zum Thema gemacht.