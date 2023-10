Brutale Attacke auf jungen Mann - Tatverdächtiger in U-Haft

Mehr zum Thema

Stolperstein in Chemnitz gestohlen Unbekannte haben in Chemnitz einen der sogenannten Stolpersteine, mit denen an Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird, gestohlen. Der Irene Beatrice Goeritz gewidmete Stein sei in der Hoffmannstraße aus dem Fußweg herausgebrochen worden, informierte die Stadtverwaltung am Montag. Es wurde Strafanzeige erstattet. Nun soll vorerst eine Betonplatte auf das Fehlen des Steins aufmerksam machen, bis ein neuer Stolperstein hergestellt ist.

Richard Wagner: Zu Weihnachten als Räuchermännchen „nabeln“ Komponist Richard Wagner (1813-1883) soll künftig in einer Neuauflage als Räuchermännchen die Herzen seiner Fans erwärmen. Allerdings werde die Figur nur dann in einer Serie produziert und 2024 wieder zu haben sein, wenn genügend Nachfrage spürbar sei, teilte die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Montag mit. Erst ab 100 Vorbestellungen beginne die Produktion.