Brustkrebs frühzeitig erkennen - diese Symptome kennen nur wenige

Derartige Veränderungen können entstehen, weil Brustkrebs eben nicht zwangsläufig als Knoten auftritt, erklärt die Gynäkologin. „So können sich bösartige Zellen zum Beispiel auch in den Milchgängen ausbreiten und dadurch zu einer Absonderung der Brustwarzen führen.“ Es könne aber auch sein, dass sich die Zellen in den Lymphgefäßen der Haut ausbreiten – in diesem Fall könne es zu einer Rötung der Brust kommen.

Für Frauen bedeutet das: Man sollte nicht nur auf die offensichtlichen Symptome achten. Dr. Bildau weiß aber auch: „Die meisten Veränderungen, die ich in der Praxis sehe, sind gutartig und völlig harmlos.“ Dennoch sei es wichtig, jegliche Veränderungen ärztlich abklären zu lassen – insbesondere dann, wenn man unsicher ist und Fragen hat. „Es gibt hier kein ‘Zuviel’.“ Und als Laie und ohne diagnostische Hilfsmittel sei eine bösartige Veränderung kaum von einer gutartigen zu unterscheiden.