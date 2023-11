Brüderpaar vereint: Adler Mannheim holen Magnus Eisenmenger

Mehr zum Thema

Knapp 100 Einbrüche: Fünf Männer in U-Haft Die Polizei hat fünf Männer aus dem Landkreis Göppingen festgenommen, weil diese im Verdacht stehen, für eine Einbruchserie verantwortlich zu sein. Die Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilten. Demnach gab es im Raum Geislingen an der Steige seit August einen starken Anstieg von Einbrüchen, insgesamt knapp 100. Die nun Festgenommenen werden verdächtigt, einen Großteil davon begangen zu haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Verdächtiger kam wohl zu Hause an Todeswaffe Nach den tödlichen Schüssen in einer Offenburger Schule sind noch einige Fragen offen, vieles wird aber auch klarer. So haben Ermittler Erkenntnisse, wo der 15-Jährige die Tatwaffe fand.