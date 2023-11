Brücke nach Lkw-Kollision wieder frei: Keine Einsturzgefahr

Mehr zum Thema

Reiselust beschert Fraport Rekordgewinn im Sommer Die Lust am Reisen ist zurück, davon profitiert auch Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt. Im Sommer verdiente der Betreiber Fraport mehr denn je. Doch bei einer Kennzahl ist noch Luft nach oben.

Geldautomat gesprengt - Tatverdächtige schnell gefunden In einem Einkaufsmarkt in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Diebung) ist in der Nacht zum Dienstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Schon rund eine Stunde nach der Sprengung wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Weitere Angaben machte das Polizeipräsidium Südhessen zunächst nicht.